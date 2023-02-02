Молодежный карьерный форум пройдет в Пскове под эгидой общества «Знание»

11:21, 02 февраля 2023, ПАИ

Молодежный форум «С места в карьеру» пройдет на площадке Псковского областного института повышения квалификации работников образования 7 и 8 февраля. Мероприятие организовано Российским обществом «Знание». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Лекции, мастер-классы, профориентационные тестирования и собеседования для старшеклассников и студентов проведут лучшие российские эксперты в области построения карьеры и бизнеса.

Хедлайнером форума станет председатель реготделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» по Псковской области, член совета Торгово-промышленной палаты Псковской области, член всероссийской политической партии «Единая Россия» Денис Иванов. Выступление эксперта откроет программу и будет посвящено построению карьеры в современных реалиях. Спикер опишет актуальные направления профессионального развития — личный бизнес, работу по найму, фриланс, а также приведет успешные примеры стартапов.

Своим опытом, знаниями и практическими рекомендациями по профессиональному развитию с участниками форума поделятся также преподаватели тренингов, предприниматели, авторы образовательных методик, руководители образовательных и иных проектов, бизнес-консультанты и дугие спикеры.

Тематическая программа форума будет состоять из трех треков: «Развитие», «Карьера», «Бизнес и стартап». Каждому участнику предстоит выбрать наиболее интересное для себя направление.

Лекторы трека «Развитие» сфокусируются на профориентации, социальной деятельности и волонтерстве, тайм-менеджменте и стратегиях концентрации внимания. Слушатели узнают, на что следует обратить внимание при выборе специальности, как расставить профессиональные приоритеты и какие ошибки допускают многие в начале профессионального пути. Ребята изучат такое актуальное направление, как социальная деятельность, его преимущества и перспективы, узнают больше о волонтерских организациях. Эксперты трека познакомят аудиторию с принципами тайм-менеджмента, стратегиями концентрации в учебе и работе, а также презентуют региональные возможности для развития ребят в возрасте до 18 лет.

Участники форума, которые выберут трек «Карьера», познакомятся с правилами написания резюме, прохождения собеседований и другими востребованными навыками. Наставники опишут принципы составления идеального резюме, сопроводительного письма, виды и этапы собеседований, а также правила поведения на них. Спикеры перечислят необходимые современному работнику гибкие навыки, раскроют понятие личной эффективности, познакомят слушателей с критическим мышлением: умением держать фокус внимания, противостоять информационным манипуляциям. Речь пойдет и об инструментах планирования карьеры, а также ментальном здоровье современных работников.

О развитии собственного дела расскажут наставники трека «Бизнес и стартап». Востребованные в России бизнес-идеи, меры государственной поддержки малого бизнеса, организации, оказывающие помощь стартаперам, а также социальное предпринимательство станут предметом обсуждения экспертов и молодежной аудитории. Лекторы осветят такие важные вопросы, как инструменты продвижения бизнеса в условиях кризиса, работа в социальных сетях, презентации проектов, правила подготовки к переговорам, привлечение инвестиций.

Во второй день форума молодых людей ждут мастер-классы. Молодые люди изучат современные возможности и актуальные направления в карьере и бизнесе, методы поиска высокооплачиваемой работы, узнают о крупных компаниях и сообществах предпринимателей Псковской области. Завершится форум тренировочными собеседованиями, а также экскурсией на одно из ведущих предприятий региона.

Мероприятие бесплатное, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Напомним, проект «С места в карьеру» стартовал весной прошлого года и получил свое продолжение в 2023 году. В рамках онлайн- и офлайн-форумов в городах России молодые люди общаются с представителями крупнейших региональных компаний, узнают истории успеха предпринимателей, проходят экспресс-собеседования для оценки своих компетенций, составляют первые резюме при участии опытных HR-специалистов, а некоторые участники даже получают предложения работы. В проекте уже приняли участие более 8 тыс. молодых людей и 150 наставников-профессионалов в разных областях: от экономики до творчества.