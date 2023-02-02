Псковичку осудят за кражу продуктов из магазина

12:11, 02 февраля 2023, ПАИ

К уголовной ответственности за попытку кражи продуктов из магазина привлекут псковичку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В ходе предварительного расследования установлено, что женщина взяла с торговых стеллажей продукты на сумму около четырех тысяч рублей, убрала их в свой рюкзак и попыталась выйти из магазина, не оплатив товар. Однако скрыться женщине не удалось, ее остановил охранник магазина.

Теперь ей грозит наказание за покушение на кражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.