Псковичу грозит тюрьма за вождение в нетрезвом виде

12:14, 02 февраля 2023, ПАИ

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении псковича, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В ходе предварительного расследования установлено, что в ноябре 2022 года местный житель в очередной раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД.

Теперь водителю грозит наказание по статье 264.1 УК РФ, санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.