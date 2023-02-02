Более 15 млн россиян получили максимальную скидку по ОСАГО в 2022 году

12:19, 02 февраля 2023, ПАИ

Максимальную скидку по ОСАГО за безаварийную езду предоставили страховые компании почти трети российских водителей в прошлом году. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков.

Как уточняется, речь идет о более чем 15 миллионах россиян. Годом ранее этот показатель составлял 14,7 миллиона человек. При этом скидку по полису в общей сложности получают почти 46 миллионов водителей или 92,5 % автовладельцев, отмечается в сообщении.

Максимальный размер скидки за безаварийную езду до 1 апреля 2022 года составлял 50 %, а затем вырос до 54 %, уточняет агентство «Прайм».

Что касается максимальной надбавки за аварийную езду, по итогам прошлого года ее получили 0,01 % водителей или 4 202 человека, а в 2021 году – 7 353 человека. «Мы надеемся, что по итогам 2023 года количество людей, получающих скидку за аккуратную езду, возрастет», — добавил президент РСА Евгений Уфимцев.