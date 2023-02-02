Выставка мастеров Санкт-Петербургской академии художеств откроется в Пскове

12:19, 02 февраля 2023, ПАИ

4 февраля в 12:00 в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника состоится открытие большого выставочного проекта «Земля Псковская». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Этот проект – результат взаимодействия Санкт-Петербургской академии художеств и частной фирмы скульптора А. М. Мартьянова, создавшего усадьбу художников «Кебь». Выставка связана с творчеством студентов и педагогов Санкт-Петербургской академии художеств, а также художников, окончивших академию в разные годы.

На выставке «Земля Псковская» будут представлены яркие примеры современной скульптуры, живописи и графики. У посетителей будет уникальная возможность увидеть произведения известного мастера, создавшего монументальные работы для многих городов России, в том числе и для Псковской области, – заслуженного художника РФ В. Э. Горевого, его ученика А. М. Мартьянова, заслуженного художника РФ С. Н. Репина, академика РАХ Н. П. Фомина, заслуженного художника РФ А. В. Чувина и других.

В живописной части экспозиции основное место займут пленэрные работы педагогов и студентов Репинской академии, выполненные в результате двух псковских пленэров в Кеби. Этюды студентов демонстрируют преемственность традиций и связь поколений художников, связанных с Санкт-Петербургской академией. Организаторы надеются, что проект «Земля Псковская» станет важным этапом развития культурных связей Пскова и Петербурга и будет способствовать открытию новых талантов.

Выставка будет работать с 4 по 26 февраля в Поганкиных палатах (ул. Некрасова, 5). 4 февраля выставка станет доступна для посещения только с 14:00. Вход свободный.