Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка мастеров Санкт-Петербургской академии художеств откроется в Пскове

4 февраля в 12:00 в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника состоится открытие большого выставочного проекта «Земля Псковская». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Этот проект – результат взаимодействия Санкт-Петербургской академии художеств и частной фирмы скульптора А. М. Мартьянова, создавшего усадьбу художников «Кебь». Выставка связана с творчеством студентов и педагогов Санкт-Петербургской академии художеств, а также художников, окончивших академию в разные годы.

На выставке «Земля Псковская» будут представлены яркие примеры современной скульптуры, живописи и графики. У посетителей будет уникальная возможность увидеть произведения известного мастера, создавшего монументальные работы для многих городов России, в том числе и для Псковской области, – заслуженного художника РФ В. Э. Горевого, его ученика А. М. Мартьянова, заслуженного художника РФ С. Н. Репина, академика РАХ Н. П. Фомина, заслуженного художника РФ А. В. Чувина и других.

В живописной части экспозиции основное место займут пленэрные работы педагогов и студентов Репинской академии, выполненные в результате двух псковских пленэров в Кеби. Этюды студентов демонстрируют преемственность традиций и связь поколений художников, связанных с Санкт-Петербургской академией. Организаторы надеются, что проект «Земля Псковская» станет важным этапом развития культурных связей Пскова и Петербурга и будет способствовать открытию новых талантов.

Выставка будет работать с 4 по 26 февраля в Поганкиных палатах (ул. Некрасова, 5). 4 февраля выставка станет доступна для посещения только с 14:00. Вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 февраля 2023

Профессор, жулик и гусь: актер станет гостем программы на «Серебряном дожде»
02 февраля 2023

«Мы ещё живы или нет?»: показ фильма о Сталинграде организуют в Пскове
02 февраля 2023

Выставка «Патриотический февраль» открылась в Пскове
02 февраля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Как рождается искусство
01 февраля 2023

Участники творческой экспедиции побывали на пленэре в Изборске
01 февраля 2023

Галерея «Цех» приглашает на открытие выставки «Камень, дерево, бумага»
01 февраля 2023

Серию мероприятий подготовил псковский музей ко Дню всех влюбленных
01 февраля 2023

Завершается приём заявок на музейные чтения памяти Гейченко

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...