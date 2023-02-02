Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования

12:37, 02 февраля 2023, ПАИ

Доноры органов и тканей, которые дали письменное согласие, смогут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Доноры органов и тканей, давшие письменное информированное согласие на трансплантацию, будут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования. Соответствующая норма включена в программу государственных гарантий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утверждённую правительством», - говорится в сообщении.

Предварительное обследование доноров будет проводиться за счет федерального и регионального бюджетов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.



Прижизненное родственное донорство органов – это общемировая практика, направленная на спасение жизни пациентов, ожидающих трансплантацию органов, уточнили в министерстве.

Главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Минздрава России, академик РАН Сергей Готье пояснил, что прижизненное родственное донорство, прежде всего, необходимо, когда тяжелобольной ребенок не в состоянии ожидать орган от посмертного донора.