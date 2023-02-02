Двое псковичей удостоены звания «Мастер спорта России»

12:35, 02 февраля 2023, ПАИ

Спортивное звание «Мастер спорта России» по боксу присвоили двум псковским спортсменам. Об этом сообщается в группе «Псковская областная федерация бокса» в соцсети «ВКонтакте».

Такого звания на основании приказа Министерства спорта Российской Федерации удостоились Владислав Шумейко и Мурат Юлдашев.

«Псковская областная федерация бокса поздравляет спортсменов и тренерский состав с высоким спортивным достижением», - говорится в сообщении.