Двое псковичей удостоены звания «Мастер спорта России»
Спортивное звание «Мастер спорта России» по боксу присвоили двум псковским спортсменам. Об этом сообщается в группе «Псковская областная федерация бокса» в соцсети «ВКонтакте».
Такого звания на основании приказа Министерства спорта Российской Федерации удостоились Владислав Шумейко и Мурат Юлдашев.
«Псковская областная федерация бокса поздравляет спортсменов и тренерский состав с высоким спортивным достижением», - говорится в сообщении.
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