Перевозки пассажиров увеличились на Октябрьской железной дороге

12:41, 02 февраля 2023, ПАИ

В январе 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезли более 11 миллионов пассажиров, что на 8,4% превышает показатели января 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала «РЖД».

Услугами РЖД воспользовались более 9,6 миллиона пассажиров пригородного сообщения (+7,9%), более 1,4 миллиона пассажиров дальнего следования (+11,6%).

Пассажирооборот в январе вырос на 8,7% и составил более 1,3 миллиарда пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении – 355 миллионов пасс-км (+9,1%), в дальнем следовании – 1 миллиард пасс-км (+8,6%).

Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги» — одна из крупнейших железных дорог Российской Федерации, имеет эксплуатационную длину — 10 440,9 километра. Октябрьская магистраль проходит по территории одиннадцати субъектов Федерации — Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, городов Москва и Санкт-Петербург и Республики Карелии.