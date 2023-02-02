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Общество

В псковском «Лофте» прошло третье мероприятие литературного проекта «Букбар»

Третье мероприятие литературного проект «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошло в креативном пространстве «Лофт» 29 января.  

Мероприятие формирует в Пскове сообщество любителей чтения и доказывает, что литературу можно и нужно обсуждать неформально, отметили организаторы. Встречи уже посещали писатели, поэты, литературные критики и блогеры.  

  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»

В воскресенье за барной стойкой велась увлекательная беседа с двумя «барменами»: читающим музыкантом, бас-гитаристом группы «Аффинаж» — Сергеем Шиляевым, а также поэтессой, артисткой молодёжного театра, редактором, блогером и соруководителем псковского Совета молодых литераторов — Дианой Константиновой. Они весь вечер смешивали лучшие литературные коктейли из своей барной карты. Сергей Довлатов, Виктор Пелевин, Феликс Сандалов, Алексей Иванов — книги этих и многих других авторов можно было продегустировать и обсудить с опытными барменами. «Букбар» работал до последнего посетителя, поэтому никто из гостей не остался без точных рекомендаций о том, что им стоит почитать в ближайшее время, рассказали в «Лофте».

Ожидающих беседы с «барменами» гостей «официанты» знакомили с книгами из предложенного литературного меню. Среди них: Андрей Белый, Игорь Сахновский, Александр Солженицын, Кир Булычёв и многие другие. 

По словам Дианы Константиновой, те люди, что любят читать и читают много, и те люди, что являются начинающими читателями, просто теряются в колоссальном объёме книг. 

«Формат Букбара очень необычен, сама атмосфера вдохновляет читать и любить книги. В современном быстром мире найти время на чтение бывает нелегко, поэтому я выбрала книги, которые способны увлечь читателя, чтобы он не забросил их к середине. Беседы с умными и начитанными людьми вдохновляют: мы обсудили не только литературу, но и её экранизации»,— комментирует Диана Константинова. 

«Все беседы были интересные и содержательные. Я слышал множество интересных вопросов и с удовольствием подискутировал с гостями на самые разные темы. С одним из юношей я даже поделился на время сборником стихов, который привёз с собой, — так он им заинтересовался», — дополняет Сергей Шиляев. 

Встречи в рамках литературного проекта стали регулярными и в скором времени псковичей ожидает очередное мероприятие «Букбара». Следите за новостями в сообществе проекта, чтобы не пропустить все подробности: https://vk.com/bookbar_loft.  

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