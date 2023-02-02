Финал конкурса «Учитель года – 2023» проходит в Пскове

12:56, 02 февраля 2023, ПАИ

Финал городского этапа конкурса «Учитель года – 2023» проходит в Псковском техническом лицее сегодня, 2 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев: «Хотел бы поблагодарить вас за неимоверные усилия. Мы видим компетентных и самодостаточных педагогов. Все те роли, которые вы примерили в ходе конкурса, близки вам профессионально. Сегодня вы попробуете примерить «шкуру управленца» и понять, что это компетенция, которой стоит учиться».

В финал городского этапа конкурса вышли пять педагогов:

- учитель начальных классов средней школы № 9 имени А. С. Пушкина Наталья Семёнова,

- учитель начальных классов средней школы № 2 Айно Вирке,

- учитель английского и немецкого языков средней школы № 11 Павел Шадрин,

- учитель английского и немецкого языков Лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Ирина Леонова,

- учитель истории и обществознания лицея № 4 Иван Марченко.

Победитель будет определен завтра, 3 февраля.