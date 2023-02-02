Жизнь за чужой счет закончилась для псковички судом

13:19, 02 февраля 2023, ПАИ

Псковичка обвиняется в краже денег с найденной на улице банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В ходе предварительного расследования установлено, что в ноябре 2022 года женщина нашла чужую банковскую карту. Решив не сообщать о находке в полицию или сотрудникам банка, она забрала ее себе, после чего несколько дней расплачивалась картой в различных магазинах. Женщина совершила покупки на сумму около 5 тысяч рублей.

Теперь она предстанет перед судом. За совершение хищения ей грозит наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.