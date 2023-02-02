Туристические итоги 2022 года подводят в медиацентре ПАИ

15:01, 02 февраля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная туристическим итогам 2022 года и планам на 2023 год в сфере туризма, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.

Каким был 2022 год для отрасли, получилось ли вернуть доковидный уровень турпотока в Псковскую область, будет ли у нас свой туристический бренд, как область позиционирует себя в других регионах.

На эти и другие вопросы ответит председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.