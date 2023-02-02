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Культура

Княгиня N из Москвы приедет на вечер в стиле губернского Пскова

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Псковичей приглашают на масленичный вечер в стиле губернского Пскова XIX века, который пройдёт 26 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Организаторы мероприятия предлагают жителям региона окунуться в атмосферу губернского Пскова XIX века, участников вечера ждут игры и танцы ушедшей эпохи, фотосессия в тематических костюмах и изысканные угощения. 

«Госпожа Макарова расскажет о масленичных традициях в дворянских кругах. Откроем секрет. На вечер прибудет прекрасная княгиня N из Москвы. Обязательно расспросите ее об интересных ситуациях, которые случались на балах. Уверяем, ей есть что рассказать», - отметили организаторы вечера. 

Мероприятие начнётся в доме генерала Макарова (ул. Некрасова, 10) 26 февраля в 17:00 и будет продолжаться 1,5 часа. Принять участие в меропритие смогут все желающие, достигшие 14 лет. Количество мест ограничено: обязательна предварительная запись по телефону 8 (8112) 62-23-34. 

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