Движение по улице Инструментальной ограничат в Пскове

14:11, 02 февраля 2023, ПАИ

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Инструментальной в районе дома № 8/2, при движении от улицы Временной в сторону 1-го Инструментального переулка, в Пскове будет закрыто в связи с проведением дорожных работ с 6 по 10 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

С 13 по 17 февраля будет ограничено движение в обратном направлении по одной полосе проезжей части улицы Инструментальной в районе дома № 8/2 (при движении от 1-го Инструментального переулка в сторону улицы Временной).

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.