Концерт в честь 80-летия победы в Сталинградской битве проходит в Пскове

14:43, 02 февраля 2023, ПАИ

Концерт, посвященный 80-летию со дня Сталинградской битвы, проходит в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации. О подробностях рассказала художественный руководитель Городского культурного центра Алина Александрова.

«Наше мероприятие посвящено 80-летию со дня Сталинградской битвы. Называется «Победа, изменившая мир», потому что именно это сражение повлияло на дальнейший ход событий войны. Мероприятие с театральными зарисовками, с документальной хроникой, рассказывающей о трагических событий тех времен, о людях, которые совершали подвиги», - сказала Алина Александрова.

В мероприятии принимают участие коллективы Городского культурного центра, Дома офицеров, вокальные и танцевальные группы, хореографические коллективы. На концерте присутствуют ветераны, школьники, предствители военно-патриотических клубов города Пскова и военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

«Мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны, проходят ежегодно. Все они входят в цикл «Страницы героических подвигов» - большого проекта, который разработан мной. В этот цикл уже вошли мероприятия по освобождению города Пскова, музей говорящих экспонатов и сегодняшнее мероприятие», - поделилась художественный руководитель.

Также она добавила, что сейчас в Городском культурном центре идет подготовка к мероприятию «Третье ратное поле России».