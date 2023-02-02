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Общество

Активист требует взыскать с Киркорова миллион рублей за номер с крестом на концерте в Кремле

Православный активист Михаил Феодориди просит Таганский суд Москвы взыскать в его пользу один миллион рублей с певца Филиппа Киркорова в качестве компенсации морального вреда за использование креста и оскорбление религиозных чувств во время концерта в Кремле, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда.

«В Таганский районный суд города Москва поступил иск Феодориди к Киркорову, где он просит взыскать один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за использование креста на сцене при проведении концертов «Мария Магдалена» в Кремлёвском дворце в апреле 2022 года», - сказала собеседница агентства.

Номер «Мария Магдалена» певец исполнил на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце. Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с «распятой» внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню «Мария Магдалена», ходил по этому кресту. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позднее артист извинился в своем телеграм-канале и объяснил, что эта песня посвящена его маме. Певец отметил, что он верующий человек и не вкладывал в режиссуру номера «никакого зла или кощунственного умысла», что для него, как для верующего человека, важны  и почитаемы религиозные святыни.

Юрист певца Александр Добровинский не согласился с иском.

«Если человек, подавший иск, оценивает оскорбление своей веры в один миллион рублей, то его вера не так дорого и стоит. Получается, согласно иску этого человека: заплати деньги и оскорбляй как хочешь? Только дай деньги, Киркоров. Я лучшего мнения о православных людях. Они не такие, как автор иска», - сказал Добровинский.

Ранее представитель певца объяснял, что номер задумывался как поклонение святой.

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