Депутаты Псковской гордумы поздравили участника Сталинградской битвы

15:08, 02 февраля 2023, ПАИ

С 80-летием со дня окончания Сталинградской битвы поздравили городские парламентрии ветерана Великой Отечественной войны, участника сражения Людмилу Трофимову. Об этом сообщается в группе Псковской гордумы в соцсети «ВКонтакте».

Депутаты Псковской гордумы пожелали ей крепкого здоровья, счастья, добра, долгих и мирных лет жизни.

Людмила Лукинична - единственный участник Сталинградской битвы, проживающий в Пскове. В 15 лет вместе с отцом она отправилась на фронт, прошла войну от Сталинграда до Литвы, участвовала в Сталинградской битве в качестве санитарки - помогала медсестрам оказывать помощь раненым.