Более 450 тысяч туристов посетили Псковскую область в 2022 году

15:21, 02 февраля 2023, ПАИ

Более 450 тысяч туристов посетили Псковскую область в 2022 году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 2 февраля сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.

Она подчеркнула, что туристический поток - это основной показатель, говорящий о развитии туриндустрии в регионе. По её словам, показатели увеличились на 5% по сравнению с доковидным 2019 годом и на 19 % - по сравнению с 2021-м. «В целом я могу с уверенностью сказать, что за последние 12 лет мы достигли такого показателя впервые», - отметила она.

По словам председателя комитета по туризму Псковской области, эти 450 тысяч провели в гостинице региона хотя бы одну ночь. Если же говорить о людях, которые приезжали в регион на один день, то этот показатель значительно больше - более 2 млн экскурсантов.

Марина Егорова добавила, что целевой показатель к 2035 году - 900 тысяч туристов в год.