С 1 июля экскурсоводы без аттестации не смогут работать в Псковской области

16:12, 02 февраля 2023, ПАИ

С 1 июля экскурсоводы без аттестации не смогут работать в Псковской области, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.

По её словам, услугу по аттестации с конца 2022 года оказывает профильный комитет. «По нашему реестру, уже выдано порядка 1000 удостоверений», - уточнила Марина Егорова.

Кроме того, она анонсировала выдачу сертификатов на детский отдых и экскурсии по Псковской области, их получат учащиеся 5-9 классов.