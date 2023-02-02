С 1 июля экскурсоводы без аттестации не смогут работать в Псковской области
С 1 июля экскурсоводы без аттестации не смогут работать в Псковской области, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.
По её словам, услугу по аттестации с конца 2022 года оказывает профильный комитет. «По нашему реестру, уже выдано порядка 1000 удостоверений», - уточнила Марина Егорова.
Кроме того, она анонсировала выдачу сертификатов на детский отдых и экскурсии по Псковской области, их получат учащиеся 5-9 классов.
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