Митрополит Тихон принял участие в службе в честь годовщины интронизации патриарха Кирилла

15:55, 02 февраля 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в службе в честь 14-й годовщины интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Литургия состоялась в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарху сослужили также митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Дионисий, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси, управляющий делами Московской патриархии; сонм архиереев Русской православной церкви.