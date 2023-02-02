Псковичам назвали стоимость проектируемого моста через Пскову

16:04, 02 февраля 2023, ПАИ

Инвестор разработал проектно-сметную документацию пешеходного моста через Пскову и безвозмездно передал её комитету по туризму Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Цена вопроса - 150 миллионов рублей. Находимся в активном поиске средств», - сказала Марина Егорова.

Она также отметила, что чем дольше будет идти поиск средств, тем выше будет становиться стоимость самого объекта.