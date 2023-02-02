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Общество

Бытовые вопросы семей мобилизованных решают в Себежском районе

Встреча главы Себежского района Леонида Курсенкова с руководителем регионального штаба комитета семей воинов Отечества Марией Филоновой состоялась сегодня, 2 февраля. Об этом сообщает газета «Призыв».

На встрече присутствовали уполномоченные по работе с семьями мобилизованных – Надежда Вахта и Елена Миускова, главный редактор газеты «Призыв» Ирина Лукашевич.

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

«На территории района 58 мобилизованных земляков. Каждая семья находится на особом учёте. Решением проблемных вопросов занимается рабочая группа по организации оказания помощи семьям мобилизованных, в состав которой входят представители администрации района, сферы здравоохранения, районной газеты, социальной защиты, главы поселений», - рассказала Надежда Вахта.

В настоящий момент главы поселений решают бытовые вопросы, в том числе семьи обращаются по поводу обеспечения дровами и расчистки снега. «Решается вопрос обеспечения квартирами. Проводятся регулярные встречи с членами семей. Почти все вопросы решаемы. У нас, в районе, живут люди, понимающие ситуацию. Вся поддержка, которая оказывается, держится на помощи населения – отдельных граждан, организаций, предпринимателей», - отметил глава района.

По указу президента России реализуется федеральный проект «Лица героев», его цель - рассказывать о героях, погибших в ходе специальной военной операции. «Люди должны увидеть их портреты, услышать рассказы о них. Псковская область подключилась к проекту. Рассказывать нужно и о том, что на местах осуществляется разнообразная помощь: и гуманитарная, и юридическая, и психологическая. Жители должны получать информацию», - обратила внимание Мария Филонова.

Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве.

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