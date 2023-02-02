Бытовые вопросы семей мобилизованных решают в Себежском районе

16:52, 02 февраля 2023, ПАИ

Встреча главы Себежского района Леонида Курсенкова с руководителем регионального штаба комитета семей воинов Отечества Марией Филоновой состоялась сегодня, 2 февраля. Об этом сообщает газета «Призыв».

На встрече присутствовали уполномоченные по работе с семьями мобилизованных – Надежда Вахта и Елена Миускова, главный редактор газеты «Призыв» Ирина Лукашевич.

«На территории района 58 мобилизованных земляков. Каждая семья находится на особом учёте. Решением проблемных вопросов занимается рабочая группа по организации оказания помощи семьям мобилизованных, в состав которой входят представители администрации района, сферы здравоохранения, районной газеты, социальной защиты, главы поселений», - рассказала Надежда Вахта.

В настоящий момент главы поселений решают бытовые вопросы, в том числе семьи обращаются по поводу обеспечения дровами и расчистки снега. «Решается вопрос обеспечения квартирами. Проводятся регулярные встречи с членами семей. Почти все вопросы решаемы. У нас, в районе, живут люди, понимающие ситуацию. Вся поддержка, которая оказывается, держится на помощи населения – отдельных граждан, организаций, предпринимателей», - отметил глава района.

По указу президента России реализуется федеральный проект «Лица героев», его цель - рассказывать о героях, погибших в ходе специальной военной операции. «Люди должны увидеть их портреты, услышать рассказы о них. Псковская область подключилась к проекту. Рассказывать нужно и о том, что на местах осуществляется разнообразная помощь: и гуманитарная, и юридическая, и психологическая. Жители должны получать информацию», - обратила внимание Мария Филонова.

Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве.