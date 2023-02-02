20 тонн яблок из Молдавии запретили ввозить в Псковскую область

16:26, 02 февраля 2023, ПАИ

20 тонн яблок из Молдавии запретили ввозить в Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Россельхознадзора.

Фрукты через границу Латвии и России в Бурачках следовали в Новосибирскую область. Во время фитосанитарного контроля обнаружилось несоответствие данных о месте производства яблок, указанных на маркировке, информации в фитосанитарном сертификате. Сертификат был признан недействительным и не подтверждающим соответствие ввозимой партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям РФ.