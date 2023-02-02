«Экопром» проверил места для разворота спецтранспорта в псковских деревнях

18:20, 02 февраля 2023, ПАИ

Выездной мониторинг проблемных населённых пунктов, где отсутствуют места для разворота спецавтотранспорта, состоялся 1 февраля. Менеджер территориального отдела «Экопрома» Анна Бурдилова выехала в деревни Ершовской и Серёдкинской волостей. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Представитель регоператора посетила деревни Малая Остенка, Конюшкино, Замельничье, Замостечье, а также встретилась с главой Серёдкинской волости Псковского района Псковской области Раисой Шумкиной.

В ходе мониторинга было установлено, что дорожное покрытие не приведено в надлежащее состояние: не проведена антигололёдная обработка. «В деревне Замостечье Ершовской волости, чтобы машина могла тронуться с места, пришлось потратить 20 минут, а это выход из графика. И такая ситуация почти в каждой деревне Псковской области. Экипажу пришлось вручную копать замёрзшую землю, чтобы подсыпать под колёса», — пояснили в «Экопроме».

Места для разворота транспорта в деревнях Малая Остенка, Конюшкино, Замостечье Ершовской волости отсутствуют. «Водителям приходится или заезжать на территории частных домостроений, что не радует жителей домов, или около 1,5 километра ехать задним ходом. А на узких улочках даже ехать вперёд, когда машину на обледенелой дороге сносит под собственным весом и она становится неуправляема, невозможно. Чуть поведёт вбок — и ты в кювете. Это трудно понять водителям легковых автомобилей, а тем более пешеходам», — отметили в компании.

Видео: ООО «Экопром»

В соответствии с приказом государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Об утверждении порядка накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) на территории Псковской области», подъездные пути к местам накопления ТКО должны быть пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных средств, в том числе исключающего движение задним ходом в жилых зонах и на придомовых территориях.

В деревне Конюшкино представителя регоператора встретила Зинаида Антонова, местная жительница, которая рассказала об испытаниях, которые выпадают на долю водителей мусоровозов: «Мы мучаемся, водители мучаются. Сейчас подморожено, так мы разрешаем им заезжать. А когда оттает, они разворотят мне всю площадку».

Дело в том, что территория, на которой приходится разворачиваться спецтранспорту, находится на придомовой территории Татьяны Лукиной, ее соседки. «Тут же разворачивается и школьный автобус», - пояснила жительница.

Обе пожилые женщины сами расчищают данную площадку и для школьного автобуса, и для мусоровоза. Вокруг контейнера достаточно территории для обустройства места для разворота. «Но его нужно привести в порядок, убрать поросль, засыпать щебёнкой и песком, потому что здесь гиблое место. Весной и осенью, да и летом, когда идут дожди, тут не проехать. Дорога ходит ходуном, одна жижа, это её ещё немного подделали», — рассказала Зинаида Антонова.

«Я коренной житель, поэтому знаю, что говорю, сколько мы возили с Татьяной Лукиной блоков, чтобы обустроить придомовую площадку, потому что и детям в школу надо. Пока мы сами не сделали своими руками, разворачиваться было негде. Так на этом всё и осталось. Приезжал грейдер расчищать дорогу, просила его разровнять площадку, но тот сказал, что распоряжения не было. Я уже хотела им деньги заплатить, чтобы они разровняли. Я же вижу, как водители мучаются, мы переживаем!» — продолжила она

«Мальчишки, сегодня разворачивайтесь, разрешаю», — обратилась Зинаида Антонова к водителям.

На встрече с главой Серёдкинской волости Раисой Шумкиной представитель регоператора отметил, что площадка имеется, но не всегда тщательно убирается от снега, в связи с чем выполнить разворот не всегда возможно. Было обозначено, что трактор расчищает центральную дорогу, но вокруг оставляет снежный сугроб на площадке, что препятствует маневрированию. Раиса Шумкина, оценив ситуацию на месте, сообщила, что данный вопрос будет решён и площадка для разворота будет расчищаться в полном объёме.

Филиал ООО «Экопром» призывает глав и других районов Псковской области также оперативно решать вопросы, связанные с проездами к местам сбора ТКО и обустройством площадок для разворота спецтехники.