Глава Псковского филиала Россельхозбанка: Наша задача — поддержка аграриев

20:00, 02 февраля 2023, ПАИ

Директор Псковского филиала Дмитрий Алемасов подвёл итоги работы банка в 2022 году, подчеркнув, что РСХБ остаётся главным кредитором малого и среднего бизнеса в агропромышленном сегменте Псковской области.

– Дмитрий Анатольевич, как Псковский филиал РСХБ завершил 2022 год? Удалось ли выполнить поставленные планы?

– Россельхозбанк остаётся основным финансовым партнёром как для крупных аграрных холдингов, так и для более мелких фермерских предприятий. В 2022 году банк внёс существенный вклад в укрепление и развитие агропромышленного комплекса Псковской области: кредитный портфель АПК юридических лиц за год вырос на 22 % и составил более 4 млрд рублей. Нам удалось в 2022 году поддержать финансовую стабильность сельскохозяйственных товаропроизводителей. Мы обеспечили своевременное финансирование сезонных посевных работ в регионе — на эту статью банк выделил более 1 млрд рублей.

– Какие главные инвестиционные проекты поддержал Псковский филиал?

– При поддержке Россельхозбанка к началу 2022 года был реализован один из крупнейших в регионе инвестиционных проектов ОАО «Красное Знамя» по строительству молочной фермы на 1 800 голов фуражного стада в дер. Насва Новосокольнического района. Также в прошлом году банк приступил к финансированию строительства роботизированного комплекса дер. Ажово Псковского района ООО «ПсковАгроИнвест». Новые проекты позволят увеличить объёмы производства молока и повлияют на развитие животноводства в Псковской области.

– Цифровой площадкой банка «Своё Фермерство» активно пользуются по всей России. Чем полезен этот ресурс?

– Да, действительно, во многих российских регионах аграрии уже перевели рутинные процессы в автоматический режим и развивают свой бизнес с помощью цифровой площадки «Своё Фермерство». Хотелось бы призвать и сельхозпроизводителей из Псковской области активнее пользоваться уникальным онлайн-сервисом, ведь сейчас многие бизнес-процессы оптимизируются, переходят в цифровой формат. У фермеров часто не хватает времени и средств на внедрение новых технологий. В этом случае крупнейшая цифровая площадка «Своё Фермерство» помогает вывести бизнес на новый уровень. Здесь можно найти новых клиентов, купить удобрения, корм для животных, семена и сельскохозяйственную технику, попробовать цифровые сервисы и продукты для агробизнеса, подобрать сотрудников в сфере АПК, воспользоваться базой знаний или поделиться своим опытом в агросекторе.

– Россельхозбанк поддерживает аграрное образование в России. Какие программы реализуются в Псковской области?

– Банк поддерживает активных, трудолюбивых и талантливых студентов по всей стране в рамках стипендиальной программе. В Псковской области она реализуется на базе Великолукской сельскохозяйственной академии. Стипендиатами банка в 2022/2023 учебном году стали шесть человек. Размер ежемесячной стипендии составил 15 000 рублей для бакалавров, 20 000 рублей — для аспирантов. Также студенты Великолукской сельскохозяйственной академии участвовали в прошлом году в масштабном всероссийском проекте «Агролидеры России».

Кроме того, Россельхозбанк в 2022 году запустил платформу «Я в агро» — это первая в России цифровая платформа, которая объединяет всех, кто хочет учиться, развиваться и строить карьеру в агросекторе. Ресурс предназначен для широкой аудитории, от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Псковской области на новом ресурсе представлено около 100 вакансий как в небольших хозяйствах, так и нв крупных агропредприятиях — ООО «Тригорское», ОАО «Красное Знамя», ООО «Агрофирма «Черская» и других.

– На 1 млрд рублей увеличился депозитный портфель Россельхозбанка в Псковской области в 2022 году. С чем вы связываете такой рост?

– Действительно, к началу 2023 года портфель депозитов, накопительных и текущих счетов физлиц в Псковском филиале Россельхозбанка увеличился на 1 млрд рублей по отношению к 2021 году и составил 8 млрд рублей. Рост объёма привлечённых средств обусловлен хорошими условиями банковских продуктов и свидетельствует о высоком уровне доверия населения к Россельхозбанку. В 2022 году большой популярностью у жителей Псковской области пользовались вклады «Доходный» и «Пенсионный Плюс». Наши клиенты оценили также преимущества и гибкость накопительного счёта, который позволяет свободно распоряжаться денежными средствами и ежемесячно получать доход на остаток благодаря привлекательной процентной ставке.

– А как обстоят дела с выдачей сельской ипотеки в Псковском филиале РСХБ?

– Сельская ипотека, пожалуй, один из самых востребованных ипотечных продуктов нашего банка. В 2022 году Псковский филиал Россельхозбанка выдал в рамках программы «Сельская ипотека» кредиты на сумму 234 млн рублей. Всего с начала действия программы РСХБ в Псковской области выдал 1 млрд рублей сельской ипотеки. Эта госпрограмма дала возможность многим жителям региона улучшить свои жилищные условия. В 2022 году часть большая часть заёмщиков — 60 % — обращалась в банк с целью покупки готовых домов, оставшиеся выбрали ИЖС.

– Сколько денежных средств клиенты Псковского филиала РСХБ инвестировали в покупку драгоценных металлов в 2022 году?

– Псковский региональный филиал Россельхозбанка в 2022 году зафиксировал значительный рост спроса физических лиц на слитки драгоценных металлов (золото, серебро), а также на монеты из драгоценных металлов. За год наши клиенты приобрели около 6 кг золота в слитках. Особенно повысился интерес после отмены в марте НДС 20 % для физлиц на покупку золотых слитков. В общей сложности в прошлом году псковичи приобрели золото и серебро в слитках, а также монеты из драгоценных металлов на сумму более 45 млн рублей.

– Проект «Вкусная пятница» РСХБ, который проходил в главном офисе банка каждую пятницу, приобрёл большую популярность у населения г. Пскова. В чём секрет успеха?

– Мы рады, что мини-ярмарка РСХБ «Вкусная пятница» прижилась и стала популярной у жителей и гостей Пскова. Каждую пятницу Россельхозбанк гостеприимно встречал посетителей и предоставлял свою площадку фермерам Псковской области для реализации натуральной продукции. В 2022 году в наших мероприятиях приняли участие порядка 10 тысяч гостей. Проект «Вкусная пятница» помог местным фермерам реализовать продукцию на сумму более 2,5 млн рублей. У производителей можно было приобрести крафтовые сыры, продукты пчеловодства, рыбу горячего и холодного копчения, мясные деликатесы, яблоки и груши, клубнику, зелень и овощи, иван-чай и овощные слайсы, печатные пряники по старинным рецептам и многое другое. Успех этого проекта подтверждает тренд здорового питания и интерес в отечественным брендам.

– Какие планы на 2023 год вы перед собой ставите?

– Наша задача — оказание максимальной поддержки нашим клиентам, аграриям. Мы продолжим работу по финансированию сезонно-полевых работ, приобретения техники, оборудования, то есть приложим все усилия для помощи прежде всего нашими сельхозтоваропроизводителями в реализации планов. Безусловно, продолжим развитие и поддержку социальных проектов, в том числе в части продвижения и позиционирования работы на селе как значимой и перспективной для молодёжи, а также будем развивать розничную линейку и обеспечивать доступность банковских услуг на сельских территориях.