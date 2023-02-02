В Башкирии увековечат память ставшего Героем России псковского десантника

19:20, 02 февраля 2023, ПАИ

Имя погибшего в ходе СВО Героя России Алмаза Сафина присвоено центру патриотического воспитания и допризывной подготовки Башкирии и школе в селе Раевский. Также администрации Альшеевского района, где родился Сафин, предложено дать его имя одной из улиц в райцентре и установить бюст, следует из указа главы республики.

«Присвоить имя Героя Российской Федерации Алмаза Минигалеевича Сафина государственному бюджетному учреждению «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи Республики Башкортостан», муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Раевский муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан», — говорится в документе.

Кроме того, администрации Альшеевского района предложено назвать именем Сафина одну из улиц в селе Раевский и установить его бюст в алее Славы, пишет ТАСС.

Парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина в составе батальона удерживал оборону на участке ожидаемого основного удара противника. Сафин в минимальные сроки оперативно организовал наблюдение, инженерное и фортификационное оборудование позиций, поставил подчинённым задачи и организовал оборону закреплённых за взводом позиций. В результате действий Сафина батальон уничтожил один танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После боя Сафин умер от ранений. Ему присвоено звание Героя России.