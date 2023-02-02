Студенты Псково-Печерской духовной семинарии посетили детей-сирот

20:20, 02 февраля 2023, ПАИ

Детей-сирот в областном центре помощи семье посетили студенты Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом сообщается в группе «Псковская епархия Русской Православной Церкви» в соцсети «ВКонтакте».

«По благословению исполняющего обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии митрополита Псковского и Порховского Тихона студенты Псково-Печерской духовной семинарии во главе с преподавателем миссиологии иеромонахом Анастасием (Байковым) посетили детей-сирот в областном центре помощи семье. Мероприятие организовано благотворительным некоммерческим проектом социальной адаптации #ДетиВсейЗемли», — говорится в сообщении.

В областном центре находятся дети разных возрастов, оставшиеся без попечения родителей, но ещё не определённые в детские дома или интернаты. Целью поездки было разнообразить быт детей-сирот, организовать развлекательно-игровой вечер, наладить процесс регулярного взаимодействия семинаристов и воспитанников центра.

Перед отъездом в Печоры семинаристы обустроили молитвенный уголок, а также подарили центру Священное Писание и Псалтырь.