Неисправные автобусы выявили на рейде в Пскове

21:00, 02 февраля 2023, ПАИ

Организацию пассажирских перевозок автобусами проверили псковские дорожные полицейские. В ходе рейда проверено 11 автобусов, из них два автобуса, осуществляющих перевозки детей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Псковской области.

Сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области провели профилактическое мероприятие по контролю за соблюдением обязательных требований к пассажирским перевозкам автобусами в Пскове.

Они проверили 11 автобусов, из них два перевозили детей. Кроме того, пресечено три административных правонарушения по статье об управлении транспортным средством при наличии неисправностей, а также составлено два административных материала в отношении должностных лиц, ответственных за выпуск на линию и эксплуатацию транспортных средств.

С водителями и пассажирами транспортных средств провели профилактические беседы о недопустимости нарушений ПДД при перевозках.

Отмечается, что в целях повышения безопасности дорожного движения и профилактики ДТП на пассажирском транспорте в регионе продолжается работа, направленная на пресечение правонарушений при перевозках пассажиров и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.

«Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание наших сограждан на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности», — резюмировали в сообщении.