Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Неисправные автобусы выявили на рейде в Пскове

Организацию пассажирских перевозок автобусами проверили псковские дорожные полицейские. В ходе рейда проверено 11 автобусов, из них два автобуса, осуществляющих перевозки детей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области провели профилактическое мероприятие по контролю за соблюдением обязательных требований к пассажирским перевозкам автобусами в Пскове. 

Они проверили 11 автобусов, из них два перевозили детей. Кроме того, пресечено три административных правонарушения по статье об управлении транспортным средством при наличии неисправностей, а также составлено два административных материала в отношении должностных лиц, ответственных за выпуск на линию и эксплуатацию транспортных средств.

С водителями и пассажирами транспортных средств провели профилактические беседы о недопустимости нарушений ПДД при перевозках.

Отмечается, что в целях повышения безопасности дорожного движения и профилактики ДТП на пассажирском транспорте в регионе продолжается работа, направленная на пресечение правонарушений при перевозках пассажиров и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.

«Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание наших сограждан на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности», — резюмировали в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 февраля 2023

Неисправные автобусы выявили на рейде в Пскове
02 февраля 2023

Псковичам разъяснили, где можно повторно привиться от коронавируса
02 февраля 2023

Студенты Псково-Печерской духовной семинарии посетили детей-сирот

02 февраля 2023

Назначен новый руководитель аппарата правительства Псковской области

02 февраля 2023

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе чтецов в память о Пушкине
02 февраля 2023

«Экопром» проверил места для разворота спецтранспорта в псковских деревнях
02 февраля 2023

Советские цветы или розы: псковские оптовики рассказали о закупках к 8 Марта

02 февраля 2023

Главные цели проведения Года педагога назвали псковские учителя

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...