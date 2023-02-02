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Псковичам разъяснили, где можно повторно привиться от коронавируса

Запись на вакцинацию или ревакцинацию против COVID-19 возможна по телефону кол-центра Псковской городской поликлиники 29-90-28, на портале «Госуслуги», а также на портале «К врачу.ру». Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

Отмечается, что иммунная защита против коронавируса со временем снижается. Ревакцинация увеличивает количество антител в организме и надёжно защищает от тяжёлого течения заболевания.

В поликлинике доступны «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для внутримышечного введения и назальная форма вакцины. Решение о выборе препарата принимается совместно с врачом-терапевтом на приёме перед вакцинацией. Людям, у которых выявлены противопоказания к проведению вакцинации против COVID-19, доступен препарат «Эвушелд».

Где можно сделать вакцинацию не только против коронавирусной инфекции и гриппа:

В поликлинике № 1
Кабинет № 12. В рабочие дни — с 08:00 до 16:00 (с 16:00 до 19:00 — дежурный врач), в субботу — с 08:00 до 13:00 по предварительной записи.

В поликлинике № 2
Кабинет № 4. В рабочие дни — с 08:00 до 18:00 (с 18:00 до 20:00 — дежурный врач), в субботу — с 08:00 до 13:00 по предварительной записи.

В поликлинике № 3
Кабинет № 7. В рабочие дни — с 08:00 до 15:00 (с 15:00 до 19:00 — дежурный врач), в субботу 1 с 08:00 до 13:00 по предварительной записи.

В процедурном кабинете на ул. Кузбасской Дивизии, д. 22, корп. Б (бывший роддом)
С понедельника по пятницу с 11:00 до 14:00.

В часы работы прививочных кабинетов можно сделать прививку в порядке живой очереди.

В ТЦ «Империал»
С 10:00 до 17:00 ежедневно.

Вакцинация от других инфекций по национальному календарю прививок проводится в прививочных кабинетах поликлиники. 

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