Владимир Путин: Народ без памяти не имеет будущего

21:20, 02 февраля 2023, ПАИ

Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Народ без памяти не имеет будущего. Без знания о прошлом будущего никогда не будет. Мы будем всё утрачивать, всё то, чем мы дорожим и на основе чего развиваемся и идём вперёд. Ведь нельзя жить только прошлым. Это ведёт в никуда. Нужно жить сегодняшним днём и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого. Без понимания того, на какой земле мы живём и благодаря кому мы живём», — сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций, передаёт РИА Новости.

Владимир Путин приехал в четверг в Волгоград в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.