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Общество

Порховский дом ремёсел отметил 25 лет со дня открытия

Торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию со дня открытия Дома ремёсел, состоялось в Порхове, пишет газета «Порховский вестник».

Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

Поздравить с праздником коллектив Дома ремёсел пришли консультант отдела культурной политики комитета по культуре Псковской области Ирина Антонова, заместитель главы Порховского района Наталья Бялькина, исполняющий обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова, директор Славковского СКК Виктория Кузьмина и многие другие.

«Музыкальные подарки народного самодеятельного коллектива – фольклорного ансамбля «Уграда», детской школы искусств (Семён Костецкий (балалайка «Кукушечка»), концертмейстер — Светлана Никитина), Анны Тарасенковой, Виктора Белова, Анастасии Бауровой и Дарьи Каплюхиной никого не оставили равнодушными. Зрители и виновники торжества были в восторге!» — отмечается в сообщении.

Перед собравшимися также выступили идеолог и инициатор создания Дома ремёсел Лидия Васильева, обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Наталья Мартынов и участники клуба «Берегиня».

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