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Общество

Первый завозной случай кори выявлен в Санкт-Петербурге

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подтверждает, что первый завозной случай кори был зарегистрирован в этом году.

«Пациент, прилетевший из Таджикистана, с подтверждённым диагнозом «корь» своевременно госпитализирован в медицинский бокс инфекционного стационара города», — говорится в сообщении ведомства.

С декабря 2022 года по январь нынешнего в шести регионах страны: в Новосибирской, Самарской, Волгоградской областях, в Республике Дагестан и Алтайском крае — было зарегистрировано более 150 случаев заболевания корью непривитых людей, преимущественно прибывших из стран ближнего зарубежья, пишет РИА Новости.

России эпидемия кори не грозит, уровень иммунизации населения в целом в стране остаётся высоким, отметили на заседании штаба. Но для эпидблагополучия необходима подчищающая иммунизация — это вакцинация не привитых и не болевших ранее, а также привитых однократно детей и взрослых. 

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