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Великолукский иерей побывал в зоне СВО

В зоне СВО побывал руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии в составе группы сопровождения. Об этом сообщается в группе епархии в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

Руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин в составе группы представителей городских и районных администраций Великих Лук и Пскова, а также общественной организации «Союз десантников» Псковской области побывал в зоне СВО, сопровождая собранный гуманитарный груз для военнослужащих.

Напомним, что святейший патриарх Кирилл на Рождественских чтениях 2023 года сказал: «Само присутствие нашего духовенства в зоне боевых действий имеет очень большое значение и для воинства нашего, и для самих священников. И дай Бог всем нашим священнослужителям сил и понимания необходимости той пастырской работы, которую они осуществляют».

Священник пообщался с командирами и личным составом мобилизованных на позициях в зоне СВО. У пожелавших исповедоваться военнослужащих принимал исповедь. Священник передал бойцам освященные хоругви, иконы для походной часовни и нательные крестики.

«Миссионерский и молодёжный отделы Великолукской епархии внесли свой вклад в организацию сбора необходимых вещей для своих мобилизованных земляков и благодарят всех, кто откликнулся на призыв поддержать наших воинов в зоне СВО», — говорится в сообщении.

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