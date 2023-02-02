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Общество

Псковские агрономы назвали топ-10 овощей для идеального огорода

Десять культур, которые необходимо иметь каждому огороднику в 2023 году, назвал центр природного земледелия «Сияние». Это достаточное количество для того, чтобы можно было смело назвать себя владельцем собственного огорода. Речь идёт не о посадках овощей и различных корнеплодов на продажу, а об энергоэкономичном выращивании полезной и бюджетной еды на собственном участке.

По данным центра природного земледелия, к распаковке семян в Псковской области можно будет приступить уже в День защитника Отечества, а трудиться вплоть до Международного женского дня.

На первой строчке рейтинга у аграриев центра оказались томаты. «Если у вас удалось вырастить томат в своём парнике — вы справитесь с любой другой культурой. А помидоры ещё пару месяцев будут радовать вас в салатах, порядка года — в консервации и, если добавить ловкость рук и смекалку, то аж несколько лет в сушёном и вяленом виде», — отмечается в сообщении.

С полным топ-10 можно ознакомиться на сайте издания «Комсомольская правда в Пскове».

 

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