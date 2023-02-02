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Общество

Благотворительный концерт в поддержку реставрации Анастасиевской часовни пройдёт в Москве

Благотворительный концерт пианиста Николая Кузнецова состоится 26 февраля в Большом зале Мемориального музея А. Н. Скрябина в Москве. Он организован в поддержку сохранения росписей Анастасиевской часовни в Пскове. Об этом сообщается в группе «Благотворительный Фонд имени Е. И. Рерих» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Благотворительный фонд имени Е. И. Рерих» в соцсети «ВКонтакте»

Николай Кузнецов — обладатель более 20 международных наград, в том числе Гран-при музыкального конкурса Monte Carlo Piano Masters. Участник федеральной программы Московской филармонии «Звёзды XXI века» и «Всероссийские филармонические сезоны», а также обладатель общественной премии «Будущее России»

Анастасиевская часовня — единственный памятник, где сохранился весь ансамбль росписей Н. К. Рериха, включая фрески с изображением Спаса Нерукотворного, святого Николая, Богоматери – Царицы Небесной и Святого Духа. Часовня входит в состав Псковского государственного объединённого музея-заповедника и находится в остроаварийном состоянии.

В программе концерта соната № 31 ля бемоль мажор, соч. 110, Людвига ван Бетховена, а также «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского.

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