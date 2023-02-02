Дети героев СВО: в Новосокольническом районе запустили онлайн-акцию

23:35, 02 февраля 2023, ПАИ

Акцию «Дети героев» запускает Псковское региональное отделение Комитета семей воинов Отечества (КСВО), сообщила уполномоченный по работе с семьями мобилизованных в Новосокольническом районе Анастасия Некрасова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«Предлагаем всем детям из семей защитников Отечества, отмеченных орденами и медалями, сфотографироваться с наградами (можно без лица и фамилий) и прислать историю или рассказ о своём папе или дяде», — говорится в сообщении.

Присылать фотографии можно в соцсети «ВКонтакте» Марии Филоновой или уполномоченному в районе.

Рассказы разместят с согласия родителей в федеральных и региональных соцсетях КСВО. Кроме того, присоединиться к акции приглашают все регионы России.