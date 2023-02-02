Госдуму попросят разрешить покупку иномарок на средства маткапитала

23:55, 02 февраля 2023, ПАИ

Законопроект, который позволит направлять средства материнского капитала на покупку не только отечественных автомобилей, готовят представители Общенационального автомобильного союза (НАС). Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на вице-президента организации Антона Шапарина.

Тратить маткапитал на покупку машины сейчас нельзя, хотя многие семьи хотели бы это сделать, отметил Шапарин. В прошлом году с инициативой предусмотреть возможность приобретения авто за счёт госсредств за рождение ребёнка выступила одна из депутатов Госдумы.

В НАС посчитали инициативу парламентария недостаточной, поскольку она касается только российских автомобилей, и предложили дополнить её возможностью приобретать в том числе иномарки. В организации уверены, что это поможет восстановить просевший авторынок и обеспечить людей рабочими местами. «Покупка и наличие автомобиля означают целую цепочку занятости, в первую очередь связанную с его обслуживанием. К тому же для многих семей с детьми автомобиль — это не роскошь, а необходимость», — отметил Антон Шапарин.

Если в Госдуму поступит законопроект, предполагающий возможность покупки отечественных авто за счёт маткапитала, в НАС будут настаивать на его доработке. «Нужна расширенная программа поддержки спроса, иначе авторынок так и будет стагнировать и падать», — заключил вице-президент НАС.

В 2017 году депутаты сразу нескольких думских фракций предлагали разрешить использовать маткапитал для покупки произведённых в России автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей и мощностью не более 125 лошадиных сил семьям с двумя и более детьми. Кабмин тогда инициативу не поддержал, решив, что она «не учитывает интересы ребёнка, при рождении которого возникло право на дополнительные меры поддержки», потому что автомобиль оформляется только на одного из родителей.

Размер материнского капитала с 1 февраля 2023 года на первого и второго ребёнка составляет 524,5 тысячи и 693,1 тысячи рублей соответственно. Если за первого ребёнка средства уже получены, то доплата за второго составит 168,6 тысячи рублей.