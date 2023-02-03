Цифровые шенгенские визы планирует ввести Евросоюз

08:14, 03 февраля 2023, ПАИ

В Евросоюзе захотели упростить процесс оформления шенгенских виз и ввести к 2026 году цифровой формат подачи документов для туристов. Об этом сообщается на официальном портале Schengen Visa Info.

Парламент Евросоюза одобрил предложение о модернизации процедуры подачи заявлений на шенген иностранными гражданами. Согласно инициативе, желающие попасть в ЕС путешественники смогут подавать все документы на визу онлайн. Далее заявления будут обрабатываться на единой онлайн-платформе, а стикеры в загранпаспортах планируется заменить на цифровые сведения.

В Европарламенте отметили, что цифровизация процедуры получения въездных документов не только ускорит процесс и снизит усилия, необходимые для подачи заявлений туристами, но и обеспечит единообразие практики по всему Евросоюзу.

«Мы хотим предоставить современное и удобное цифровое решение для подачи заявлений на получение визы в ЕС, а также упростить процедуру подачи заявлений. Замена визовой наклейки также снизит риски, связанные с физическими стикерами, а единая система поможет людям воспринимать ЕС как единое географическое образование», — пояснил депутат парламента Евросоюза Матьяж Немец.