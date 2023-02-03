Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Цифровые шенгенские визы планирует ввести Евросоюз

В Евросоюзе захотели упростить процесс оформления шенгенских виз и ввести к 2026 году цифровой формат подачи документов для туристов. Об этом сообщается на официальном портале Schengen Visa Info.

Парламент Евросоюза одобрил предложение о модернизации процедуры подачи заявлений на шенген иностранными гражданами. Согласно инициативе, желающие попасть в ЕС путешественники смогут подавать все документы на визу онлайн. Далее заявления будут обрабатываться на единой онлайн-платформе, а стикеры в загранпаспортах планируется заменить на цифровые сведения. 

В Европарламенте отметили, что цифровизация процедуры получения въездных документов не только ускорит процесс и снизит усилия, необходимые для подачи заявлений туристами, но и обеспечит единообразие практики по всему Евросоюзу.

«Мы хотим предоставить современное и удобное цифровое решение для подачи заявлений на получение визы в ЕС, а также упростить процедуру подачи заявлений. Замена визовой наклейки также снизит риски, связанные с физическими стикерами, а единая система поможет людям воспринимать ЕС как единое географическое образование», — пояснил депутат парламента Евросоюза Матьяж Немец.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 февраля 2023

До -4 градусов ожидается сегодня в Пскове
03 февраля 2023

О проблемах с обслуживанием газового оборудования в Пскове рассказал Борис Елкин
03 февраля 2023

Поступили сообщения о минировании нескольких школ в Пскове и Великих Луках
02 февраля 2023

Дети героев СВО: в Новосокольническом районе запустили онлайн-акцию
02 февраля 2023

Благотворительный концерт в поддержку реставрации Анастасиевской часовни пройдёт в Москве
02 февраля 2023

Великолукский иерей побывал в зоне СВО
02 февраля 2023

Первый завозной случай кори выявлен в Санкт-Петербурге
02 февраля 2023

Порховский дом ремёсел отметил 25 лет со дня открытия

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...