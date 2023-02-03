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Общество

Россиянам предложили оформлять обычные загранпаспорта вместо биометрических

При наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом пишет РИА Новости.

«При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины», - сказала Волк.

Волк отметила, что для решения этих вопросов необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции даже в том случае, если заявление о выдаче загранпаспорта с электронным носителем информации подано через «Криптобиокабину» в МФЦ.

«По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены», - подчеркнула она.

2 февраля портал «Госуслуги» начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам со стороны Гознака.

Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. Как сообщал ряд региональных СМИ, оформить паспорт нового образца невозможно из-за нехватки чипов.
 

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