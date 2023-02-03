О проблемах с обслуживанием газового оборудования в Пскове рассказал Борис Елкин

08:44, 03 февраля 2023, ПАИ

О проблемах с обслуживанием газового оборудования в Пскове рассказал глава города Борис Елкин.

В своем Telegram-канале он сообщил, что на комиссии по предупреждению ЧС обсуждалась безопасность использования газового оборудования в жилых домах. «Тема важная и требует пристального внимания, особенно со стороны управляющих компаний и газораспределяющих организаций. Первые должны следить за исправностью внутридомовых газовых сетей, вторые – за внутриквартирным оборудованием. И в этой части есть вопросы», - отметил Борис Елкин.

По его словам, газовики столкнулись с тем, что не все управляйки предоставили данные о состоянии газовых сетей в домах. «Поручил УГХ настроить диалог между ответственными и усилить работу УК по проверке на исправность дымовых каналов с привлечением сертифицированных специалистов. Такая работа должна проводиться три раза в год», - уточнил глава города.

Кроме того, сообщил Борис Елкин, не все псковичи заключили договоры на обслуживание газовых приборов. «А те, кто заключил, часто не открывают двери специалистам, проверяющим плиты, дымоходы и вентканалы. Призываю граждан более ответственно относиться к безопасности, своей и окружающих. Неисправность газового оборудования может привести к беде!» - предупредил Борис Елкин.