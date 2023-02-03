До -4 градусов ожидается сегодня в Пскове

08:52, 03 февраля 2023, ПАИ

3 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

На дорогах местами гололедица. Ветер северных направлений умеренный. Температура днем -1...-6, ночью -5...-10 градусов.



В Пскове температура днем -2...-4, ночью -6...-8. В Великих Луках температура днем -1...-3, ночью -6...-8 градусов.