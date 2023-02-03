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Общество

До -4 градусов ожидается сегодня в Пскове

3 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

На дорогах местами гололедица. Ветер северных направлений умеренный. Температура днем -1...-6, ночью -5...-10 градусов.     
                                                                                                                    
В Пскове температура днем -2...-4, ночью -6...-8. В Великих Луках температура днем -1...-3, ночью -6...-8 градусов.

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