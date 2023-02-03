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Общество

В России предложили снизить плату ЖКУ за вывоз мусора

В России предложили рассчитывать плату за вывоз мусора (обращение с ТКО) исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу, как сейчас. Закон сегодня разрешает использовать такой механизм, для этого необходимо провести собрание собственников жилья и после договориться с мусорным регоператором. 

Но управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) зачастую сталкиваются с сопротивлениями регоператоров, говорится в письме зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина. 

Депутаты в свою очередь попросили Минстрой обязать регоператоров рассчитывать плату за вывоз исходя из фактически произведенных отходов, если собственники жилья приняли такое решение. С копией документа ознакомились «Известия». Редакция направила запрос в Минстрой. 

Сейчас плата за обращение с ТКО рассчитывается на каждую квартиру по нормативам с площади жилья или с человека. Их устанавливают региональные власти. Обычно они принимают решение использовать для расчетов именно площадь, уточнил руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС, руководитель экспертной группы Wasteconsulting Содном Будатаров. К примеру, в подмосковном Сергиевом Посаде тариф в 2023 году равен 866,1 рубля за кубометр. Норматив накопления мусора для Московской области — 0,114 кубометра на квадратный метр жилья. Для квартиры площадью 60 квадратных метров расчет выглядит так: «60 х 866,1 х 0,114 = 5924,124 рубля в год, или 463,677 рубля в месяц», привел он пример. 

При оплате по факту, то есть по количеству вывезенных контейнеров, люди могут сэкономить более чем вдвое, а юрлица и того больше. Например, торговым центрам вывезти несколько контейнеров заметно дешевле, чем по нормативу с учетом внушительной площади молла, сказал эксперт. 

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