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Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на досрочных выборах главы Пустошкинского района

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на досрочных выборах главы Пустошкинского района.

Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на досрочных выборах главы Пустошкинского района 23 апреля 2023 года.

Наименование

Объем, полос

Цвет

Тип бумаги

Плотность,гр./м2

Тираж, экз.

Стоимость, руб./экз.

 

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

2000

8.79

 

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

5000

4.84

 

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

10000

3.37

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

2000

7.40

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

5000

3.55

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

10000

2.35

 

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

2000

6.12

 

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

5000

4.47

 

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

10000

3.87

 

Листовка А5

2

4+4

Мелованная

115

2000

4.42

 

Листовка А5

2

4+4

Мелованная

115

5000

2.83

 

Листовка А5

2

4+4

Мелованная

115

10000

2.37

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

2000

7.34

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

3000

6.81

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

5000

6.22

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

10000

5.66

 

Евробуклет

2

4+4

Мелованная

115

2000

6.88

 

Евробуклет

2

4+4

Мелованная

115

5000

4.62

 

Евробуклет

2

4+4

Мелованная

115

10000

3.97

 

Карманный календарь

2

4+4

Картон

270

1000

12.39

  

Карманный календарь

2

4+4

Картон

270

3000

7.22

  

Календарь А3

2

4+0

Мелованная

130

3000

6.81

  

 

(Стоимость может меняться не более чем 10% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений)

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и доставки продукции заказчику).

ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6, факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,

ИНН 6027024264,  Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.

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