Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на досрочных выборах главы Пустошкинского района

09:34, 03 февраля 2023, ПАИ

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на досрочных выборах главы Пустошкинского района.

Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на досрочных выборах главы Пустошкинского района 23 апреля 2023 года.

Наименование Объем, полос Цвет Тип бумаги Плотность,гр./м2 Тираж, экз. Стоимость, руб./экз. Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 2000 8.79 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 5000 4.84 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 10000 3.37 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 2000 7.40 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 5000 3.55 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 10000 2.35 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 2000 6.12 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 5000 4.47 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 10000 3.87 Листовка А5 2 4+4 Мелованная 115 2000 4.42 Листовка А5 2 4+4 Мелованная 115 5000 2.83 Листовка А5 2 4+4 Мелованная 115 10000 2.37 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 2000 7.34 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 3000 6.81 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 5000 6.22 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 10000 5.66 Евробуклет 2 4+4 Мелованная 115 2000 6.88 Евробуклет 2 4+4 Мелованная 115 5000 4.62 Евробуклет 2 4+4 Мелованная 115 10000 3.97 Карманный календарь 2 4+4 Картон 270 1000 12.39 Карманный календарь 2 4+4 Картон 270 3000 7.22 Календарь А3 2 4+0 Мелованная 130 3000 6.81

(Стоимость может меняться не более чем 10% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений)

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и доставки продукции заказчику).

ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6, факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,

ИНН 6027024264, Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.