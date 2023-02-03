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Общество

Индексация социальных пособий в РФ коснулась более 40 видов выплат

На 11,9 % проиндексировали целый ряд выплат и пособий в России с 1 февраля. Индексация коснулась более 40 видов выплат, в том числе и детских.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что вопрос поддержки граждан находится на постоянном контроле. «Индексация предусмотрена в федеральном бюджете и является необходимой частью системы социальной защиты граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке», - подчеркнул он.

Среди соцвыплат, которые вырастут: пособия по беременности и родам — до 859,08 рубля, единовременное пособие при рождении ребенка — 22 909 рублей, пособие беременной жене военнослужащего по призыву — до 36 278 рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — размер увеличится до 8591 рубля, и пособие для жен военнослужащих по призыву — до 15 548 рублей.

Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева считает, что увеличение выплат станет хорошим подспорьем для семей. «Я много работаю с многодетными семьями и социально незащищёнными слоями населения. Вижу, как некоторые семьи испытывают финансовые трудности. Я очень надеюсь, что индексация выплат поможет поправить финансовое положение многих. Особенно это касается семей с детьми – для них выплаты становятся финансовым подспорьем на время декрета мамы и по мере взросления ребёнка», - отметила эксперт.

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