Индексация социальных пособий в РФ коснулась более 40 видов выплат

09:54, 03 февраля 2023, ПАИ

На 11,9 % проиндексировали целый ряд выплат и пособий в России с 1 февраля. Индексация коснулась более 40 видов выплат, в том числе и детских.



Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что вопрос поддержки граждан находится на постоянном контроле. «Индексация предусмотрена в федеральном бюджете и является необходимой частью системы социальной защиты граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке», - подчеркнул он.



Среди соцвыплат, которые вырастут: пособия по беременности и родам — до 859,08 рубля, единовременное пособие при рождении ребенка — 22 909 рублей, пособие беременной жене военнослужащего по призыву — до 36 278 рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — размер увеличится до 8591 рубля, и пособие для жен военнослужащих по призыву — до 15 548 рублей.



Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева считает, что увеличение выплат станет хорошим подспорьем для семей. «Я много работаю с многодетными семьями и социально незащищёнными слоями населения. Вижу, как некоторые семьи испытывают финансовые трудности. Я очень надеюсь, что индексация выплат поможет поправить финансовое положение многих. Особенно это касается семей с детьми – для них выплаты становятся финансовым подспорьем на время декрета мамы и по мере взросления ребёнка», - отметила эксперт.