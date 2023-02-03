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Общество

В Минздраве рассказали о рисках рака из-за лишнего веса

В России среди онкозаболеваний лидирует рак толстой и прямой кишки. Обе эти формы рака связаны в том числе с ожирением и избыточным весом, рассказал директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Иван Стилиди. 

«По данным различных популяционных исследований, ожирение повышает риск развития целого ряда онкологических заболеваний, включая колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки, поджелудочной железы. Степень повышения риска варьирует от 30 до 70%, по данным разных авторов», — отметил он, пишет газета «Известия»

Иван Стилиди объяснил механизмы, за счет которых избыток жировой клетчатки может приводить к развитию рака. У пациентов с избыточной массой тела нарушается выработка биологически активных веществ и цитокинов, повышается содержание в крови интерлейкина-6, фактора некроза опухоли альфа и других молекул. Наиболее значимым ученые считают нарушение сигнального пути инсулиноподобного фактора роста.  

«Также у пациентов с ожирением нарушается состав микрофлоры кишечника, которой ученые приписывают всё большую роль в развитии одного из самых распространенных онкологических заболеваний — рака толстой кишки», — добавил онколог.  

Он подчеркнул, что врачам сложно влиять на причину возникновения ожирения: если бросить курить могут «заставить» некоторые законодательные ограничения, то борьба с избыточным весом — «в зоне личной ответственности каждого». 

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