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Общество

Сбер отмечает ежемесячный рост популярности сервиса «SberPay оплата по QR» у псковичей

Фото Сбера

Сервис «SberPay оплата по QR» всё активнее пользуется спросом у псковичей. Так, например, в январе 2023 года жители региона совершили более 18 тысяч покупок на сумму порядка 20 млн рублей.

Технология работает предельно просто как для клиента, так и для продавца. Терминал генерирует QR-код, клиент считывает его камерой своего телефона и оплачивает покупку в один клик в мобильном приложении СберБанк Онлайн либо в приложении банка-партнера.

Оплата по SberPay QR доступна владельцам любых телефонов (даже без NFC) на Android и iOS, а бонусы СберСпасибо начисляются как при оплате картой. Для бизнеса при приеме платежей через SberPay QR комиссия за эквайринг ниже на 20 процентов.

Функционал оплаты по QR-коду доступен не только держателям карт Сбербанка, но и некоторых других банков.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец: «Сервис «SberPay оплата по QR» всё активнее пользуется спросом у псковичей. Так, например, количество покупок в январе 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года выросло в 3,4 раза, а оборот денежных средств – в 1,7 раза. Для совершения таких платежей карту необязательно носить с собой, оплатить покупку можно с помощью мобильного телефона и приложения СберБанк Онлайн. Сервис позволяет безопасно оплатить покупку, даже если телефон клиента не подключен к интернету».

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