Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолукская учительница стала амбассадором Форума классных руководителей

Учитель русского языка и литературы школы №1 в Великих Луках Татьяна Рассолова стала амбассадором Форума классных руководителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в правительстве Псковской области.

Она уже дважды побывала на форуме, участвовала во многих конкурсах, а в этом году вступила в финале телешоу «Классная тема».

В 2023 году амбассадорами ФКР стали всего 23 человека – самые активные и яркие классные руководители и кураторы групп СПО. Об этом сообщили организаторы мероприятия. 

Амбассадор решает важные задачи по популяризации Форума среди педагогов. За год каждый из них проведёт около 10 очных или онлайн-мероприятий, расскажет о сообществе и поможет педагогам своего региона участвовать в проектах. 
Среди них оказалась великолукский педагог 

Напомним, что форум классных руководителей проводится ежегодно. В 2022 году он собрал 1300 преподавателей из 89 регионов страны. Сообщество активно развивается, больше 111 участников каждый день обмениваются опытом, обсуждают нововведения в профессии, проводят прямые эфиры на актуальные темы и создают совместные проекты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 февраля 2023

В нескольких домах Пскова заменили лифты в рамках капремонта
03 февраля 2023

Более 30% псковичей добились прибавки к зарплате
03 февраля 2023

Учащиеся псковского СИЗО-1 почтили память героев Сталинградской битвы
03 февраля 2023

До -4 градусов ожидается сегодня в Пскове
03 февраля 2023

О проблемах с обслуживанием газового оборудования в Пскове рассказал Борис Елкин
03 февраля 2023

Поступили сообщения о минировании нескольких школ в Пскове и Великих Луках
02 февраля 2023

Дети героев СВО: в Новосокольническом районе запустили онлайн-акцию
02 февраля 2023

Благотворительный концерт в поддержку реставрации Анастасиевской часовни пройдёт в Москве

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...