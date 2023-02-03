Великолукская учительница стала амбассадором Форума классных руководителей

10:10, 03 февраля 2023, ПАИ

Учитель русского языка и литературы школы №1 в Великих Луках Татьяна Рассолова стала амбассадором Форума классных руководителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в правительстве Псковской области.

Она уже дважды побывала на форуме, участвовала во многих конкурсах, а в этом году вступила в финале телешоу «Классная тема».

В 2023 году амбассадорами ФКР стали всего 23 человека – самые активные и яркие классные руководители и кураторы групп СПО. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Амбассадор решает важные задачи по популяризации Форума среди педагогов. За год каждый из них проведёт около 10 очных или онлайн-мероприятий, расскажет о сообществе и поможет педагогам своего региона участвовать в проектах.

Среди них оказалась великолукский педагог

Напомним, что форум классных руководителей проводится ежегодно. В 2022 году он собрал 1300 преподавателей из 89 регионов страны. Сообщество активно развивается, больше 111 участников каждый день обмениваются опытом, обсуждают нововведения в профессии, проводят прямые эфиры на актуальные темы и создают совместные проекты.