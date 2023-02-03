Псковские медработники получили первые специальные соцвыплаты

10:36, 03 февраля 2023, ПАИ

Первые специальные социальные выплаты на общую сумму 47 тысяч рублей получили четыре медицинских работника в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

На данный момент средства перечислены 2,5 тысячам работников в 24 регионах страны на общую сумму 21,4 миллиона рублей.

Председатель Соцфонда России Сергей Чирков отметил, что работа по начислению выплат медикам только началась.

«По мере поступления реестров работников из медицинских организаций специалисты Социального фонда начисляют выплату и перечисляют медицинским работникам средства. Поддержку получат все, кому положена выплата. Самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления или справки не требуется. Территориальные отделения Социального фонда перечисляют деньги в течение семи рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд реестр работников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация», - подытожил председатель.

Напомним, новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Социальный фонд России выступает оператором выплаты. Средства перечисляются на основании данных из медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию Социальному фонду. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.