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Культура

На экскурсию о псковских влюбленных приглашают горожан

12 февраля в 12:00 в музее-квартире Юрия Спегальского (Октябрьский пр., 14, кв. 74) состоится авторская экскурсия «Он, она и Псков» в честь Дня всех влюбленных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«В ходе экскурсии вы по-новому откроете для себя историю о том, как князь Игорь Рюрикович – наследник древнерусского престола – встретил юную псковичку Ольгу, а также о том, как они впоследствии стали первой парой молодого Русского государства. С того далекого Х века этот легкий флер инь и ян будет являться псковичам постоянно, соединяя с городом Псковом разные имена. На экскурсии вы узнаете об императорах, князьях, ученых, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет одно – любовь», - анонсировали организаторы экскурсии.

Ключевой точкой экскурсии станет мемориальный музей-квартира Спегальского, который стал памятником высокой любви истинного псковича Юрия Спегальского и его второй половины Ольги Аршакуни.

Купить билет онлайн можно здесь

Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66 33 11.

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