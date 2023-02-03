Псковичам разъяснили, можно ли сэкономить на плате за отопление

11:54, 03 февраля 2023, ПАИ

В начале 2023 года псковичи в полной мере ощутили переход на оплату отопления по факту, то есть в зависимости от потреблённой теплоэнергии и только в период отопительного сезона. Счета выросли, а жители многоквартирных домов теперь делятся в социальных сетях разными способами экономии.

Одним из наиболее рабочих среди всех предложений по экономии кажется установка индивидуальных приборов учёта. Однако, как говорят специалисты, такой практики в Пскове нет, поэтому сложно говорить, получится ли платить меньше. Тем более что есть много нюансов.

Вместе с тем директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов призывает не искать способы сэкономить на собственном комфорте, а заняться подсчётами. Он уверен, что по итогам года общая сумма, потраченная на отопление, окажется меньше, чем если бы плата рассчитывалась по нормативу, а взималась равными долями в течение всего года.

Подробнее о том, какие методы реально работают, а какие нет, и как можно снизить плату за отопление, можно прочесть в материале «АиФ-Псков».